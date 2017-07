Miss Montreal geeft concert op vijftig meter hoog kraanplatform

Sanne Hans (zangeres Miss Montreal) en haar band hebben op de Tilburgse kermis een concert gegeven op een platform dat aan kranen vijftig meter boven de grond hing. Last van hoogtevrees had ze niet. ,,Het was te gek'', twitterde ze na afloop. Lees het hele artikel hier.