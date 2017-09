Miss Montreal ging kort na doorbraak door zware periode

Bij een foto van haar geïmproviseerde opnamestudio in Portugal schrijft Sanne dat ze zich 'stiekem' niet goed voelde, kort nadat ze doorbrak als zangeres in 2008. ,,Het leek alsof die pijn de prijs was die ik betaalde om dit werk te mogen doen'', lucht ze haar hart.

Op aanraden van haar platenbaas nam Miss Montreal vervolgens een album op in Portugal. Ze namen het aanbod met tranen van blijdschap aan en nam de plaat, genoemd naar de naam van de band, op in een zonnige tuin. ,,Van dit alles weet ik NIETS meer... Ik was zo veel dingen die gaande waren aan het verwerken dat alles is vervaagd uit die tijd.''

Inmiddels maakt de blondine een trip down memorylane. Ze is terug in Portugal, waar ze werkt aan haar achtste album. Sanne hoopt dat haar fans zich beter in haar kunnen verplaatsen. ,,En misschien een extra gevoel krijgen bij mijn liedjes, deze EP en deze tour.''