Najib Amhali waarschuwt met filmpje van zijn neefje voor verdrinking kinderen

Quiz Ben jij klaar voor het nieuwe seizoen van Game of Thrones? Test het hier

10:15 Na meer dan een jaar afwezigheid is Game of Thrones weer terug! Zondag in Amerika, en maandagavond op Ziggo. Ben jij helemaal klaar voor seizoen zeven of is het te veel weggezakt? Deze quiz is om je geheugen op te frissen. Winter is here!