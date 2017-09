Narcos seizoen drie: de drugsoorlog na Pablo Escobar

TV-SERIENetflix-serie Narcos vertelt het bizarre verhaal van voormalig drugsbaron Pablo Escobar en de opzet van zijn cocaïnehandel vanuit Colombia naar de VS. In seizoen twee sneuvelt de charismatische topcrimineel. De hamvraag voor fans is dan ook: blijft Narcos overeind zonder Escobar aan het roer? We vroegen het Nico Verbeek, auteur van Het kartel van de narcos en Pablo Escobar.

,,Het Cali was gigantisch in Colombia. Het was dé concurrent van het Medellín-kartel van Pablo Escobar. Het zijn drugsdealers die op de achtergrond een drogisterij-keten, twee banken, en uiteraard enorm veel vastgoed in hun bezit hadden. De broers Rodriguez waren er vooral op tegen dat Escobar de oorlog verklaarde aan de Staat, met zijn terroristische aanslagen, daar wilden ze niet aan meedoen."

Volledig scherm De 'bad guy' in seizoen 3 van Narcos © RV ,,Het Cali was in alles de tegenpool van het kartel van Medellín, vooral hun werkwijze verschilde van die van Escobar. Terwijl de groep van Medellín de rechters vermoordt, kopen de narco's uit Cali ze gewoon om. De 'vriendelijke' stijl van het kartel van Cali zorgde voor een brede acceptatie en legitimatie van de maffia onder de bevolking, wat leidde tot een sluipende corrumpering en een gevaarlijke infiltratie in de plaatselijke economie en samenleving.



,,De bazen, gebroeders Gilberto en Miguel Rodriguez Orejuela, waren overigens minder georganiseerd dan Escobar. Ze waren bovendien geen sociale paria's, zoals hun collega’s uit Medellín, maar gerespecteerde burgers in de Calense samenleving. Terwijl het Medellín-kartel geld op de gewoonlijke plekken begroef, had het Cali-kartel via hun geld grote invloed in de nationale politiek.''

,,Ik denk dat in de serie geen aandacht wordt besteed aan dit ‘subtiele’ verschil. In seizoen drie zijn het gewoon tegenstanders die elkaar overal en altijd naar het leven staan.''

,,Klopt. Daar zitten niet veel seizoenen in, want de leiders van dat kartel worden al in 1995 opgepakt en dan valt het kartel geleidelijk uiteen. Maar de opvolger van het kartel van Cali is het Kartel van Noord-Valle, daar zit ook ongetwijfeld weer een seizoen in. Ik heb de indruk dat het voor de makers niet veel uitmaakt. Het verhaal van de Colombiaanse drugsmaffia is eindeloos intrigerend.''

,,Interessant zou zijn of de drugsbaronnen uit Cali op een andere manier worden neergezet dan hun collega's uit Medellín of niet. De broers uit Cali waren immers geaccepteerd door de maatschappij en hadden grote invloed in de politiek. Ik zou het een groot pluspunt vinden als de makers duidelijk weten te maken hoe groot hun macht was in de politiek van Colombia.''

Heb je verder nog interessante weetjes?

,,Zeker. Bijzonder is de derde persoon van het kartel. Francisco 'Pacho' Herrera. Hij dook ook al in seizoen twee op, als aartsrivaal van Escobar. De gewapende vleugel van het kartel van Cali. Saillant detail: Francisco bleek eigenlijk homo te zijn. Ik ben benieuwd of we dat in Narcos terugzien.''

Quote De moeder van Pablo was uitermate slecht gecast Nicolas Verbeek, Colombia-deskundige