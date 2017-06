NASA tikt Gwyneth Paltrow op de vingers

Het merk promootte stickers van een partnersite, Body Vibes. De plakplaatjes moesten eenmaal op het lichaam geplakt zorgen voor een snellere celvernieuwing en zouden fysieke spanningen wegnemen. Daarbij meldde Goop dat in de stickers, die 120 dollar (108 euro) per 24 kosten, hetzelfde materiaal zit dat NASA gebruikt in ruimtevaartpakken om de vitale functies van astronauten te monitoren.