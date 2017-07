Netflix komt met anorexia-film: schrikbeeld of inspiratiebron voor jongeren?

Bij eetstoorniskliniek Human Concern kwam To the bone de afgelopen dagen al meermaals ter sprake. Medewerker Asli Hoek (29), zelf ex-anorexiapatiënt: ,,Anorexia is heel goed voor de kijkcijfers, ook onder mensen die eraan lijden. Dat hebben we gezien bij Emma wil leven. Sommigen zullen het aangrijpen als inspiratiebron, maar ik hoop vooral dat het de ziekte ook juist bespreekbaar maakt.”



Daarom is het zo belangrijk dat iemand met anorexia de film niet alleen kijkt, zegt Hoek. Dat is ook het devies in het Leontienhuis, inloophuis voor mensen met een eetstoornis, vertelt ervaringsdeskundige Kim (28): ,,Als ik die film destijds had gezien had ik gedacht: ach bij mij is het niet zo erg, terwijl ik hartstikke mager was. Maar dat effect zou een documentaire, een boek of een website ook hebben gehad. Essentieel is dat ik die gedachten met iemand had gedeeld, zodat er hulp ingeschakeld kon worden.”