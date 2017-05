Nicole Kidman is de Koningin van Cannes

Kidman speelt in vier zeer uiteenlopende fims: de western The Beguiled (een remake van een Clint Eastwood-film), How to Talk to Girls at Parties (een punkfilm met buitenaardse wezens) en de misdaadserie Top of the Lake 2, onder regie van haar landgenote Jane Campion. ,,Ik wilde weer met Jane samenwerken omdat ik haar al sinds mijn 14de ken. Ik probeer mij als actrice te gedragen alsof ik weer 21 ben. Ik sta er zo onbevangen mogelijk tegenover. Terwijl ik pas op betrekkelijk late leeftijd met film in aanraking kwam.’’



Kidman bekent dat zij als tiener van school spijbelde om naar de bioscoop te gaan. Een van de eerste films die zij zag was A Clockwork Orange van Stanley Kubrick, met wie zij later Eyes Wide Shut zou maken.



Inmiddels speelde Kidman in 77 producties. Voor het geld hoeft zij niet meer te werken. Haar gezinsleven is tegenwoordig belangrijker, zolang de verleiding van een interessant filmproject niet te groot is.