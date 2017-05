Nicolette overwon kanker, Thomas is nog achteloos

Het was, bedoeld of onbedoeld, een schurend tweeluik gisteravond in Van der Vorst ziet Sterren. Eerste hoofdrolspeler was Nicolette Kluijver die Peter van der Vorst thuis ontving om 'voor het eerst en voor het laatst' het verhaal van haar longkanker te vertellen. Dat was meteen dé onthulling van het interview: het was inderdaad échte kanker en geen voorstadium. Dat leugentje had de Expeditie Robinson-presentatrice zelf bewust de wereld in geholpen, omdat ze gewoon geen zin had dat iedereen het wist.



Andere BN'er was Thomas Dekker, enfant terrible van de wielersport die zijn verhaal nu al honderd keer of meer heeft gedaan. Maar hij compenseerde dat met een inkijkje in het kapitale huis van zijn 18 jaar oudere en schatrijke vriendin in Beverly Hills en een rondleiding langs haar kunstcollectie van ettelijke miljoenen.



Het toeval wil dat zowel Nicolette als Thomas 32 jaar is. En dat simpele gegeven maakte het bijzonder. Want aan de ene kant had je dus een vrouw die alles op orde had - drie jonge kinderen, leuke man, boerderij, tv-carriere - toen het leven een wrange grap met haar uithaalde. En aan de andere kant een branieschopper die er zelf een ongelofelijke rotzooi van maakte.



Allebei bevinden ze zich op hetzelfde punt: en nu verder. Zij weet maar al te goed hoe: genieten van haar twee dreumessen en kleuter en elke dag, elke bloem, elke regendruppel koesteren. Hij lijkt nog geen idee te hebben. Achter die achteloze glimlach spoken nog steeds demonen rond. Zelfs in de liefde ligt alles nog open. Hij wil ook ooit kinderen, dus met de 50-jarige Amerikaanse is het bij voorbaat al niet voor eeuwig. Voor z'n toch al broze imago is het niet handig die quote te blijven herhalen, zeker niet voor een tv-camera, maar eerlijk is het wel.



Voor haar, Nicolette, kon je als kijker niets anders dan respect en bewondering hebben. Dansen met je kinderen rond je ziekenhuisbed, terwijl pijnstillers je met moeite op de been houden na de operatie, dan ben je een taaie. Aan hem, Thomas, kleeft weinig heroisch, maar gek genoeg kun je als kijker geen hekel aan hem hebben. Ik tenminste niet. Ik hoopte na afloop vooral dat hij ook naar Nicolette heeft gekeken en ooit een glimp van haar levensgeluk vindt.



