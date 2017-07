Niels Geusebroek schrijft liedje voor pasgeboren dochtertje

Kleine Star Wars-acteur Warwick Davis in Han Solo-film

8:32 De 1.07 meter lange acteur Warwick Davis (47), die in de Star Wars-film Return Of The Jedi de Ewok Wicket W. Warrick speelde, is te zien in de nog titelloze film rond Star Wars-personage Han Solo. Dat heeft regisseur Ron Howard bekendgemaakt op Twitter.