North Sea Jazz trapt voor 42e keer af met 150 artiesten

gastartiest bij rieu Knightri­der-held David Hasselhoff voelt zich thuis in Maastricht

6 juli Het is een jaarlijkse traditie van André Rieu tijdens zijn Vrijthofconcerten in Maastricht: een special guest. Dit jaar is dat David Hasselhoff, die vandaag op het podium kwam aanrijden in Kitt, zijn robotgestuurde bolide. ,,Dit geeft de show iets extra’s.''