NOS Journaal gestopt met zomercolumns

,,We hebben het vele jaren gedaan en het hoort zeker bij de zomer, maar we hadden het gevoel dat de cirkel een beetje rond was'', zei hoofdredacteur Marcel Gelauff vandaag in het mediaprogramma De Perstribune op NPO Radio 1. ,,De gedachte achter de zomercolumns was dat dat correspondenten iets zouden laten zien van landen of gebeurtenissen waar ze anders niet aan toe komen. Op een gegeven moment zijn die onderwerpen een beetje op, althans dat gevoel hadden de makers zo nu en dan."