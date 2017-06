'NPO halveert geld onderzoeksprogramma's'

Zowel Argos als Reporter staan als onderzoeksprogramma in hoog aanzien. Zij wonnen de afgelopen jaren diverse grote prijzen; zo is Argos dit jaar een van de drie genomineerden voor de Zilveren Reismicrofoon die vrijdag wordt uitgereikt. Het programma vestigde naam met de onthullingen over onder meer het fotorolletje van Srebrenica dat verdwenen was en geheime operaties van commando's in Afghanistan.



Eindredacteur Kees van den Bosch van het programma is furieus. ,,In tijden van fakenews moet de NPO investeren in hardcore-onderzoek. Wie dit een kwaliteitsimpuls noemt, redeneert als een boekhouder. De zendermanager behandelt ons onfatsoenlijk en liefdeloos'', aldus Van den Bosch. Ook de samensteller van Reporter Radio (KRO-NCRV) is woest.