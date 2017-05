Oeps: Russell Crowe verklapt liefdesgeheim van Ed Sheeran

Foto's Pamela Anderson gaat voor natuurlijke look in Cannes

17:13 Het is even goed kijken, maar hier zien we toch echt Pamela Anderson. De 49-jarige actrice en voormalig playmate verraste afgelopen weekend vriend en vijand op de rode loper in Cannes. Op social media wordt druk gespeculeerd over cosmetische ingrepen, maar misschien is het gewoon even wennen om babe Anderson ineens als klassieke schoonheid te zien in deze donkerblauwe creatie van Vivienne Westwood.