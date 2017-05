OG3NE flikt het! Nu door naar de grote finale

Met een zelfverzekerde uitvoering van hun retroballade had de zussen van OG3NE hun finaleplek eigenlijk bij de laatste uithaal al binnen. Het trio zong net zo goed als woensdagavond tijdens de juryshow. Toen maakte de groep zoveel indruk dat, volgens onbevestigde berichten, veel vakjury’s OG3NE hoog op hun lijstjes plaatsten. De zussen vielen elkaar na de verlossende woorden in het Exhibition Centre in Kiev euforisch in de armen.

Op welke plaats OG3NE in de halve finale eindigde, bleef onbekend. De bookmakers voorspelden vooraf een vierde plaats. Als dat klopt, liggen er mogelijkheden voor de groep om zaterdag een topklassering te behalen in de eindstrijd. De wedkantoren geloven in een top 10-plek, maar is er misschien ook meer mogelijk? De zussen zelf verkondigen al vanaf hun uitverkiezing in oktober dat ze het festival gaan winnen. Als dat werkelijk gebeurt, zou het voor eerst sinds 1975 zijn. Toen won Teach-in met Ding-a-Dong.

Bookmakers

Of er na 42 jaar eindelijk opvolging komt, moet zaterdagavond duidelijk worden in een show waarin Portugal en Italië de topfavorieten zijn. De eerste maakte dinsdagavond diepe indruk met zijn verstilde nachtclubjazzliedje Amar Pelos Dois. Francesco Gabbani hoort namens Italië bij de zogeheten Big Five en komt in de eindstrijd voor het eerst in actie met het aanstekelijke Occidentali’s Karma. Gabbani staat al maanden op eenzame hoogte bij de bookmakers.

Ook Zweden, Bulgarije en België lijken betere kansen te hebben dan OG3NE. De meidengroep kan zich echter vasthouden aan de zege van de Oekraïense Jamala vorig jaar. Haar controversiële lied 1944 zou volgens de bookmakers maar net de top 5 halen. Ook baarddame Conchita Wurst was in 2015 geen topfavoriet. Ze boekte één van de ruimste zeges uit de Eurovisie-geschiedenis.

Ook het optreden van vanavond gaf vertrouwen. De afgelopen weken maakten de drie al indruk tijdens de repetities. Ze bleken in staat om op het moment dat het er echt toe deed, hun prestatieniveau nog op te schroeven. Dat deden ze door hun sterkste punt, de harmonie in hun drie stemmen, te etaleren. De drie zingen los van elkaar prima, maar als hun stemmen samensmelten, brengen ze iets waartoe niemand op dit festival in staat is.

Mindere kwaliteit

Dat bleek vanavond eens te meer in de tweede halve finale, die over de gehele linie duidelijk van mindere kwaliteit bleek dan die van dinsdag. Veel reacties op sociale media kwamen er op de Roemeense jodel-act van zangeres Ilinca en rapper Alex Florea, die vlak voor OG3NE optrad. Ook de zangeres van Zwitserland, Miruna Manescu van de band Timebelle, maakte indruk. Maar dan vooral door haar noodlottige keuze voor een eigele robe met veren op onverwachte plekken. Ook Kroatië, dat met tenor annex R&B-zanger Jacques Houdek een kandidaat van formaat had gestuurd, was veel besproken.

De favoriete Bulgaarse zanger Kristian Kostov (met zijn 17 jaar de eerste Eurovisie-deelnemer die in het huidige millennium is geboren) kwam vlak voor de live-show ineens in opspraak. Oekraïne is een onderzoek begonnen naar een optreden dat hij in 2014 op de geannexeerde Krim zou hebben gegeven. Het is volgens de Oekraïense wet strafbaar om naar het schiereiland te gaan via Rusland en buiten de Oekraïense autoriteiten om. Daarom mocht de Russische inzending voor het Songfestival, de zangeres Julia Samojlova, de Oekraïne niet in. Volgens het hoofd van de Bulgaarse delegatie heeft Kostov waarschijnlijk geen probleem. Hij zou als jongen van 14 met een zanggroep van kinderen maar heel even op De Krim zijn geweest.

De tweede halve finale kende een hoger folkloristisch gehalte dan de halve eindstrijd van dinsdag. Hongarije en Wit-Rusland zongen in hun eigen taal. Verder viel vooral de Zweedse inbreng achter de tekentafel op. Zo waren de songs van Servië, Macedonië en Bulgarije van de hand van dezelfde componist: Joachim Persson.