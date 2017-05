OG3NE ontspannen richting halve finale

De zussen schoven vanochtend nog even aan bij Bart Arens van NPO Radio 2, die in de Oekraïense hoofdstad zijn radiostudio heeft opgebouwd. Het trio oogde ook daar super ontspannen en maakte vooral veel lol met elkaar en de radio-dj. De meiden vroegen hun favoriete liedjes aan en stonden in de studio volop mee te zingen en dansen. Shelley mocht voor de gelegenheid het weerbericht voorlezen.



De stemming in de studio werd extra uitgelaten toen de vriendjes van de zangeressen binnenkwamen. De drie jongens zijn gisteravond aangekomen om hun liefdes te steunen in de muzikale competitie. ,,Het is heel fijn dat ze er zijn. En ook wel gek. We zitten hier al anderhalve week. En nu zijn de mannen hier'', zei Amy. Volgens Shelley is het fijn dat ze dit nu meebeleven. ,,Het zou heel moeilijk zijn geweest om dit straks thuis uit te leggen.''