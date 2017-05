OG3NE-vader Rick: Ik mis mijn zieke vrouw in Kiev gigantisch

,,Ook al is de afstand tussen ons nu groot, we houden elkaar vrijwel elk uur op de hoogte van alles wat in Oekraïne en Nederland speelt’’, verzekert Rick. Hoewel het contact met zijn 47-jarige vrouw via moderne communicatiemiddelen intensief is, had Rick haar liever aan zijn zijde gehad in Oekraïne. ,,We deden als gezin vroeger echt alles samen. Beleefden alle momenten zoals optredens als team. Helaas is daar door de situatie waarin Isolde zit al langere tijd geen sprake meer van. Dat is niet alleen voor haar, maar ook voor mij en onze dochters moeilijk. Isolde wil er dolgraag bij zijn, maar is er fysiek niet toe in staat. Zeker nu niet, want, ik zeg het maar eerlijk, het gaat eigenlijk helemaal niet goed met haar.’’



Isolde Vol – die al jaren strijdt tegen een zeldzame vorm van botkanker met lastig te behandelen uitzaaiingen in haar hoofd – onderging de afgelopen jaren meerdere ingrepen. Zo werd ze twee keer geopereerd en twee maanden lang bestraald in Parijs. Rick blikt met een ernstig gezicht terug: ,,Aanvankelijk waren de vooruitzichten na de eerste behandelingen goed. Maar we wisten ook dat er risico’s waren. Van heftige ingrepen in een kwetsbaar en ingewikkeld gebied als je hoofd word je immers nooit beter. We zagen de toekomst aanvankelijk best positief in, maar na die behandelingen verliep het herstel tragischer dan verwacht. De eerst nog zoete prognose bleek een bittere pil. Zo is mijn vrouw verlamd geraakt, kan ze niet meer goed lopen en het is het voor haar lastig om zelfstandig dingen te doen.’’