OG3NE zingt opnieuw loepzuiver

Filmfestival Cannes past regels aan voor Netflix-films

15:49 Het filmfestival in Cannes gaat met ingang van volgend jaar het reglement aanpassen voor de inzending van Netflix-films. Dit is een gevolg van de controverse die is ontstaan rond de Netflix-films Okja en The Meyerowitz Stories die dit jaar in de competitie zijn opgenomen en kans maken op een Gouden Palm.