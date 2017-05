Ontwerper glitteroutfits OG3NE: Bedenken kleding was lastige puzzel

De Amsterdamse kostuumontwerper Tycho Boeker (52) is verantwoordelijk voor de glitter- en glamouroutfits die OG3NE-zangeressen Amy, Shelley en Lisa dragen in Kiev. Hij en zijn team hebben maanden gepriegeld om alle kristallen en pailletten op hun plek te krijgen. ,,De scheurachtige details zijn geen ludieke verwijzing naar Trijntjes jurk, maar bedoeld om grote vlakken wat lucht te geven.''

Eervol zeker om na alle ophef over die door jou ontworpen 'scheurjurk' nog eens songfestivaloutfits te mogen maken?

,,Haha, wat een toestand was dat toen! Het team rond OG3NE heeft me medio maart benaderd en ik ben gelijk aan de slag gegaan. Ik heb de ontwerpen overigens op gevoel gemaakt zonder voorgesprek met de meiden en hun liedje had ik ook nog niet gehoord. Toen ze het eindresultaat zagen was alles gelijk goed. Dat is in mijn vakgebied uniek. Meestal moet er eindeloos aan de looks worden gesleuteld.''

Hoe ben je begonnen?

,,Ik heb veel foto's en filmpjes van OG3NE bekeken om te ontdekken hoe Amy, Shelley en Lisa bewegen, wat voor types het zijn, wat ze meestal dragen en dat vertaald naar een geheel. Dat was best puzzelen geblazen. Het gaat immers om drie kostuums die naast elkaar te zien zullen zijn en toch een totaalplaatje moeten opleveren. Het was dus een kwestie van een mouwtje eraan of eraf, wel of geen schoudervullingen en ga zo nog maar even door.''



Was je tevreden over de kleding die OG3NE doorgaans draagt?

,,Medium! Ik heb er niet echt een mening over, maar je kan zien dat Amy, Shelley (21)en Lisa (22) in de praktijk misschien wel eens worstelen met wat ze moeten aantrekken. Ze zitten qua leeftijd overal een beetje tussenin. De meiden zijn te oud voor meisjeskleding en weer te jong voor volwassen kleding. Als je dan ook nog vrij klein bent is het moeilijk iets geschikts in winkels te vinden. Vaak kloppen de proporties dan niet. Dat zag ik wel eens bij OG3NE. Niet dat ze er voorheen slecht uitzagen hoor! Maar soms waren ze wat kleding betreft geen eenheid op het podium. Of net iets te oud of te jong.''

En die eenheid heb jij wel bereikt?

,,Ik denk het wel. Hoewel de outfits best blingbling zijn, ben ik zeker niet over de top gegaan. Veel overdadige opsmuk zit er niet in. Ik heb het bewust zo simpel mogelijk gehouden, want de dames moeten opvallen. Niet hun kleding. In mijn kostuums zien ze er ijzersterk uit. En ze komen volwassen over. Zeker niet te oud. Verder passen de kostuums ook bij het nummer Lights and Shadows. Ze zijn donker maar ook licht en stralend.''

Hier en daar een grappig scheurtje aangebracht om Trijntje te jennen?

,,Hahaha, in geen geval. Tijdens het ontwerpen bleken sommige vlakken net iets te groot. Dat heb ik opgelost door hier en daar wat bloot of luchtigheid.''

Er is ook nu weer enige kritiek op de outfits!

,,Ongetwijfeld, maar daar trek ik me niks van aan wat het regent ook complimentjes. Wat ik maak zijn theatrale showkostuums en geen mode, confectie of haute couture. Amy heeft een stoer broekpak, Shelley een elegante cocktailjurk en Lisa een sexy inkijkjapon zonder dat ze een stoeipoes lijkt. Alles is uitstekend in balans. Heus, die meiden gaan knallen in Kiev.''

Volledig scherm De glitteroutfits van OG3NE. © Og3ne

Zij er reservekostuums gemaakt voor als het misgaat in Oekraïne?

,,Nee, alles is extreem degelijk gemaakt. Het kan tegen een stootje. Mijn ontwerpen moeten minstens 500 optredens mee kunnen. Ik gebruik nooit dunne ritsjes, maar ijzersterke, dikkere exemplaren die niet stuk kunnen. En alles is goed gestikt en elastisch genoeg. Ze moeten probleemloos in Oekraïne kunnen bewegen en het mag niet te krap zitten.''

Lang zitten naaien?

,,Ik heb het samen gedaan met Joyce Bastinck die mijn ontwerpen heeft gerealiseerd. En Betty van der Leest heeft het meeste borduurwerk gedaan. Natuurlijk heb ik ook zelf tussen alle bedrijven door zitten naaien. Leuk om te doen. Geen idee hoe lang we hebben gewerkt! Hoe dan ook was er voldoende tijd, geen stress of hysterie. Alles was op tijd klaar en die meiden helemaal happy. Daar doe je het voor.''

Ga je nog naar Kiev?

,,Heel misschien als het de meiden lukt de tweede halve finale te overleven. Dan ben ik er op de finaledag 13 mei. Ik ga alleen voor de gezelligheid. Niet beroepshalve. Lijkt me gaaf om Amy, Lisa en Shelley weer even te zien. Die drie en hun hele team waren top om mee te werken en ik beschouw de zangeressen als mijn nieuwe lieve nichtjes. We hadden gelijk, op het persoonlijke en kledingvlak een perfecte match.''