'Ook Marit vindt een man die bij haar past'

Ze is voor de huidige lichting vrouwen in Boer zoekt Vrouw Internationaal het levende voorbeeld dat liefde een kwestie is van geven en nemen. En soms moet je allebei water bij de wijn doen, heeft ze geleerd. ,,Als ik naar zo’n Sandra kijk, dan denk ik: waarom schrijf je meisje? Eerst Olke zijn hoofd op hol brengen en dan doe je nu zo? Het is toch geen spelletje? Voor die lieve boer is het bloedserieus en die staat nu met lege handen. Als het met mij en Geert was gelukt, was ik er ook voor honderd procent voor gegaan. We hebben nog steeds contact. Alles wat er over hem werd gezegd, over Geile Geert, is zo’n onzin. Ik neem het nog steeds voor hem op waar ik kan. Het is gewoon een ontzettende lieverd. ’'



Marit wilde er wel voor gaan, maar staat dus ook vooralsnog met lege handen. Het positieve neveneffect is dat ze zich afgelopen weken bij vrijgezel mannelijk Nederland in de kijker heeft kunnen spelen. Die zagen een leuke, spontane, goedlachse vrouw met humor die er ook nog goed uitziet met een rare ijsmuts op. Ada: ,,Er komt zeker een man die bij haar past. Want dat is wat ze verdient. Het komt goed.’’