Oprah: Huwelijk had einde relatie betekend

BN'ers roepen heel Nederland op doodzieke Arie Ribbens kaart te sturen

14 augustus In een emotioneel Facebook-filmpje roept Wielders iedereen die Ribbens wil steunen op hem een aardig ansichtkaartje te sturen. Zijn initiatief wordt gesteund door een groot aantal andere Nederlandse artiesten zoals André Hazes, Tim Douwsma, Tino Martin, Henk Dissel, Peter Beense, John de Bever, Danny Froger, Pascal Redeker, Wesley Bronkhorst en Django Wagner. Volgens Wielders kan Ribbens momenteel wel een steuntje in de rug gebruiken. ,,We moeten hem met z'n allen laten weten dat we aan hem denken.'' De zanger, bij het grote publiek bekend van hits als Brabantse nachten zijn lang en Polonaise Hollandaise, wordt op dit moment thuis door zijn 17 jaar jongere vrouw Cea verpleegd. In 2009 kreeg Ribbens longkanker, vorig jaar werd de ziekte opnieuw bij hem vastgesteld. Nadat hij weer wat was opgekrabbeld, moest hij in februari dit jaar toch weer naar ziekenhuis met een longontsteking, een darminfectie, uitdrogingsverschijnselen en extreme ademnood.