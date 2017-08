Oprah Winfrey accepteert zichzelf niet boven de 90 kilo

,,Voor iedereen die zegt 'oh, ik moet mezelf accepteren zoals ik ben': ik kan niet met mezelf leven als ik meer dan negentig kilo weeg. Het is te veel werk voor mijn hart. Het zorgt dat ik een te hoge bloeddruk krijg. En het zorgt ervoor dat ik een vergrote kans op diabetes heb, omdat die ziekte in de familie zit.'' Het is zeker niet de eerste keer dat Winfrey het over haar gewicht heeft. In de 33 jaar dat ze talkshows maakt, waren haar schommelingen in gewicht vaak onderwerp van gesprek.

Weight Watchers kreeg ineens veel meer leden door Winfrey's positieve woorden en aandelen in het bedrijf. De tv-bekendheid liet weten dat ze veel was aangekomen doordat ze haar enkel had verzwikt. Dat was het moment waarop Weight Watchers haar benaderde. ,,'In die tijd was ik wanhopig. Ik had alle groene sapjes, proteïne shakes en ontgifting geprobeerd. Het werkte niet voor de lange termijn. Wat doet dat wel en zorgt dat ik bewust en mindfull blijf?'', vroeg ze zich af. Volgens Oprah vond ze in Weight Watchers, het bedrijf waar ze aandelen in heeft, haar antwoord.