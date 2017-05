Ouderlijk huis Ariana Grande zwaar bewaakt

Na de aanslag in Manchester zette Ariana een streep door zes concerten van The Dangerous Woman Tour . Ze vloog terug naar de Verenigde Staten, waar ze bezig is met de voorbereidingen van een benefietconcert dat ze waarschijnlijk aanstaande zondag in Manchester geeft voor de slachtoffers en de nabestaanden van de aanslag.

Op de website van TMZ is te zien dat het huis van haar moeder in Boca Raton is omgeven door auto's van de beveiliging en politiewagens. Politiebronnen melden dat Ariana's moeder Joan altijd kan rekenen op extra bewaking als haar dochter thuis is. De lokale politie surveilleert op eigen initiatief meer in de buurt als gevolg van de bomaanslag in Manchester.