Ouders Jan Versteegh dachten dat hij homo was

Versteegh, zo vertelde hij gisteren in het tv-programma Linda's Zomerweek, vindt het idioot dat iemands geaardheid nog steeds een discussiepunt is in ons land. ,,Het feit dat je in Nederland als homo, lesbo of transgender nog steeds moet uitleggen wat je bent en waar je voor kiest in het leven, dat vind ik zo belachelijk. Niemand vraagt ooit aan mij: hou je van cavia's? Maar of je op mannen of vrouwen valt, is nog steeds een discussie.''