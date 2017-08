Paul en Ringo na 50 jaar nog steeds goede vrienden

,,Ik zei tegen hem dat ik een liedje had gemaakt waar ik hem graag op wilde hebben. Omdat hij een heel goede vriend is, zei hij direct dat hij naar Los Angeles zou komen", vertelt Ringo tegen Rolling Stone. Toen hij er eenmaal was, speelde Paul ook nog een ander nummer van Ringo's nieuwe album in. ,,,Dat was erg aardig van hem."



Volgens Ringo is Paul ondanks zijn leeftijd van 75 jaar nog steeds een 'waanzinnig muzikant'. ,,Hij kan geweldig zingen en schrijven en voor mij is hij ook de beste bassist en meest melodieuze", zo spreekt de voormalig Beatles-drummer vol lof over zijn oude bandmaat. ,,Het is altijd leuk als we weer samen spelen."



Ringo's album Give More Love verschijnt half september. Behalve Paul McCartney leveren ook Peter Frampton, Joe Walsh, Don Wax, Jeff Lynne, Dave Stewart en Edgar Winter een gastbijdrage.