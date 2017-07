'Paul McCartney maakt nummer over Trump'

Op het nieuwe album van Paul McCartney komt een nummer over de Amerikaanse president Donald Trump, schrijft de Liverpool Echo . De ex-Beatle zei dat tegen studenten tijdens zijn bezoek aan de Liverpool Institute of Performing Arts.

,,Soms is de toestand in de wereld zo gek dat je er iets mee moet", verklaarde McCartney. De 75-jarige muzikant liet niets los over de tekst van de song, maar deze zal waarschijnlijk niet lovend zijn voor Trump. Paul heeft zich een aantal keren zeer kritisch uitgelaten over de Amerikaanse president.

,,Ik ben helemaal geen fan. Hij heeft de lelijke kant van Amerika ontketend. Veel mensen voelen zich door hem gesteund in hun afkeer van mensen met een andere kleur of ras. Ik denk dat we allemaal dachten dat die tijd achter ons lag", zei McCartney eerder in een interview in de Australische Daily Telegraph.