Paul Witteman: Meesterwerken is heel anders dan Zomergasten

Jan Terlouw is vanavond de eerste gast. Was dat vanwege zijn bijzondere pleidooi in DWDD?

Volledig scherm Jan Terlouw in DWDD. © NPO ,,We waren mede getriggerd door dat optreden, maar we hebben het er vanavond niet over. Ik ken Jan Terlouw heel lang, van de tijd dat ik politiek verslaggever was en hij politicus. Nu vond ik het leuk om het eens niet over politiek te hebben, maar over muziek. Dan kunnen we een fragmentje laten zien waarin hij optreedt als de componist Joseph Haydn met een pruik op en barokke kleding. Heel grappig, want je ziet Terlouw van een andere kant.



Hij kan ook ontroerend vertellen over het trio dat hij vormde met zijn schoonzoon en zijn dochter. Zijn dochter speelde cello en hij las gedichten voor. Zijn schoonzoon is vorig jaar overleden en daarmee viel het trio uit elkaar. Het heeft een enorme impact in zijn leven gehad.’’

Naar welke gast kijkt u uit?

,,Dat is Janine Abbring, de eindredacteur van Zondag met Lubach, die binnenkort Zomergasten presenteert. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe ze daar in gaat. Misschien kijkt ze dit programma als een soort proef? Ik heb haar niet zoveel geïnterviewd. Wel in Pauw en Witteman nadat ze van die rots was gesprongen bij Wie is de Mol? en toen haar rug gebroken had. Daar is ze bekender van geworden dan onder meer als Jakhals. Als ik haar was zou ik denken: ‘Even uitproberen hoe dit gaat en kijken wat ik wel en niet moet doen in dit soort omstandigheden.’ Ik denk wel dat ze op alle terreinen een verrassende keuze ten toon zal spreiden.’’

De Meesterwerken ziet men wel eens als Zomergasten in het klein. Eens?

,,Ik begrijp het wel, maar ik ben het er niet mee eens. Je kijkt aan de hand van een fragment terug op de tijd waarin je die kunst hebt leren ontdekken en daar zit vaak ook een persoonlijk verhaal aan vast. Maar Zomergasten is vooral geënt op de wereld om ons heen. Het gaat vaak over de laag onder de actualiteit. Het grootste verschil is toch wel buiten de lengte dat het bij De Meesterwerken puur om kunst en cultuur gaat.’’

Wordt u nog weleens verrast door een keuze van een gast?

,,Ja en dat is ook vaak waarom we sommige mensen selecteren. Het is niet zo moeilijk om mensen uit te nodigen die de Matthäus-Passion schitterend vindt en De Nachtwacht het mooiste schilderij. Vaak gebeurt het dat de gast denkt: ‘Ik kan wel met het allermooiste stuk wat er bestaat voor de draad komen, maar dat zullen anderen ook wel doen. Laat ik eens nadenken over iets verrassends.’ Bijvoorbeeld Jeroen Krabbé die toch veel van kunstwerken weet, die zegt: ‘Ik vind Kuifje het mooiste kunstwerk’.‘’

Kregen jullie vorig seizoen veel feedback van de kijkers die hun eigen favorieten instuurden?

,,Ja, tienduizenden. Dat was opvallend, omdat NPO 2 over het algemeen niet heel hoge kijkcijfers trekt. Maar de betrokkenheid van de mensen die het fijn vinden hun smaak te laten kennen, was en is vrij groot.‘’

Wat maakt het programma zo leuk om te maken?

,,Het is een cadeautje om te maken, omdat het precies de dingen zijn die ik zo leuk vind om te doen. De combinatie van naar mooie dingen kijken en mensen interviewen, op hun gemak stellen en een beetje humor erin gooien. Veel leuker kun je het niet krijgen.’’