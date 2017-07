Penoza-acteur Niels Gomperts doet mee aan Robinson

2,2 miljoen tv-kijkers zien leeuwinnen winnen

8:33 De wedstrijd van Oranje tegen Denemarken op het EK voetbal voor vrouwen is gisteren gevolgd door ruim 2,2 miljoen tv-kijkers. De uitzending op NPO 1 was het best bekeken programma van de dag, meldt de Stichting KijkOnderzoek (SKO). De NOS Journaals van 20.00 uur en van 18.00 staan op twee en drie met respectievelijk 1,9 en 1,3 miljoen kijkers.