Phil Collins in ziekenhuis na val in hotel

Phil kwam afgelopen nacht ten val toen hij naar het toilet wilde, maakte het management vandaag bekend via Facebook. De vroegere zanger van Genesis, die moeilijk loopt vanwege een klapvoet die hij overhield aan een rugoperatie, gleed uit en raakte met zijn hoofd een stoel. Phil heeft een flinke snee op zijn hoofd, vlak boven zijn oog. De wond is gehecht, maar de zanger moet 24 uur ter observatie in het ziekenhuis blijven.



Phil biedt zijn 'oprechte excuses' aan en kijkt ernaar uit weer op het podium te staan. Volgens zijn management heeft de zanger - voor het incident - 'een fantastische week gehad en genoten van zijn eerste shows in tien jaar'.



De concerten in de Royal Albert Hall worden op 26 en 27 november ingehaald. Phil hoopt zondag weer op het podium te staan. Dan wordt hij in Keulen verwacht.