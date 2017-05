'Pochende rapper liegt over ritje in privévliegtuig'

'Reis dag. Naar NYC voor een gang lang de pers. Let's go' , zei de rapper.



Hij had echter geen rekening gehouden met een twitteraar die zijn verhaal ontkrachtte. Die plaatste een foto waarop te zien was dat hij naast een verveeld kijkende Bow Wow zat op een goedkope economy class vlucht. De foto werd honderden malen gedeeld, met gevatte reacties alom.



Het ging van kwaad tot erger toen iemand anders ontdekte dat Bow Wow zijn foto waarschijnlijk had gegoogled. Het vliegtuig is waarschijnlijk van Fort Lauderdale VIP Transportation, een bedrijf gespecialiseerd in het vervoeren van sterren. De foto staat op de voorpagina van hun website.



De rapper heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. De rapper plaatste sinds de gewraakte foto een vijftal andere posts op Instagram, waarin hij onder meer in een stripclub te zien is, kijkende naar een vol paar billen en zichzelf een 'hustler' noemt.