'Podiumklaar maken zussen OG3NE kost circa 3 uur'

De wekker gaat morgen om circa 6 uur in het sjieke Premier Palace hotel waar OG3NE en hun entourage verblijven. Per ongeluk door het alarm heen slapen is in het geval van Amy, Shelley en Lisa niet aan de orde en 'zelfs onmogelijk'. ,,Ze zijn zeer stipt en professioneel'', garandeert Emilie Sickinghe die zich dan ook absoluut geen zorgen maakt over het verloop van de tweede repetitiedag en wat daarna nog kan volgen. De eerste rehearsal, afgelopen dinsdag, was een succes. OG3NE steeg gelijk in de peilingen voor een plek in de grote finale op 13 mei. Maar eerst moeten de zussen nog de halve finale van komende dinsdag zien te overleven. Als ze bij de eerste tien eindigen, staan ze hoe dan ook in de eindshow met kans op goud.



Volgens Emilie Sickinghe doen de zussen Vol het rustig aan. ,,Ze sparen hun stem, zijn aan het relaxen, laten hun nagels doen en sporten om zo fit mogelijk op het podium te kunnen verschijnen.'' In de stad een paar wijntjes drinken of wat gezellige songfestivalfeestjes van internationale concurrenten bezoeken? Amy, Shelley en Lisa houden zich er bewust verre van. Sickinghe: ,,Ik hoef er niet op toe te zien dat ze zich gedragen. Ze zijn gediscplineerd genoeg om te weten wat nu wel of niet kan. Er is geen stress.''



Het busje van het Nederlandse team parkeert morgen net voor 9 uur bij de concerthal. Amy, Shelley en Lisa - die vanavond vrijwel zeker vroeg hun bed in zullen duiken - zijn dan al volledig gekapt, gestyled en voorzien van make-up. ,,Ze moeten om 6 uur opstaan, omdat het per zangeres ongeveer een uur duurt om alles in orde te maken. Haarartiest Marc Sew-Atjon en visagiste Vivienne de Rop hebben dus in totaal drie uur nodig. Lang, maar noodzakelijk. Met één zangeres ben je gewoon eerder klaar'', aldus Sickinghe die al acht keer eerder ESF-delegatiehoofd was.