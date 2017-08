Presentatrice Abbring wil na Zomergasten weer anonimiteit in

Maar Abbring genoot niet echt van het succes. ,,Ik merkte dat Arjen die vlaag van roem veel fijner vond dan ik. Ik werd een beetje depressief van die optredens in plattelandsdiscotheken."



De presentatrice is niet iemand die haar carrière plant of ver vooruit kijkt. ,,Als je ervan uitgaat dat je leven na het bereiken van één of ander doel helemaal gelukzalig wordt, raak je alleen maar teleurgesteld", stelt ze. ,,Want er komt altijd wel weer wat tussen. Of je formuleert een nieuw doel. Of je moeder gaat dood. Of je valt van een klif. Ik ben heel blij met hoe het nu gaat. Ik fantaseer over mijn nieuwe leven: mijn vriend en ik gaan volgend jaar op een woonboot wonen."



Een 'oergevoel' om moeder te worden heeft ze niet. ,,Ik heb altijd gezegd: 'Misschien komt het nog.' En nu ben ik de veertig gepasseerd en mag Onze Lieve Heer dus wel een beetje opschieten met dat oergevoel. Maar ik vraag me, misschien heel egocentrisch, steeds af of mijn leven er werkelijk leuker van wordt. Ik denk van niet."