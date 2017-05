Programma Özcan Akyol nu al verkocht aan België

In het programma schetst schrijver en columnist van deze krant Özcan Akyol aan de hand van verhalen van zijn Turkse familieleden de veranderingen in het land. Beide ouders van Akyol werden op het platteland in Turkije geboren. Zelf heeft hij nooit in het land gewoond.



Akyol is ‘blij verrast’ met de belangstelling voor zijn programma vanuit Nederlandstalig België. ,,Ik kom daar wel eens op televisie, vooral voor de promotie van mijn boeken. Maar het laat vooral zien dat de ontwikkelingen in Turkije niemand onverschillig laten, ook in Vlaanderen niet. België heeft relatief nog een grotere Turkse gemeenschap dan Nederland en ook daar wonen hoofdzakelijk heel conservatieve Turken. Ik wil laten zien dat de stemming in Turkije nogal anders is dan onder de groepen die we in Nederland en België kennen. En het is heel fijn dat daar dus ook in Vlaanderen interesse voor is.’’