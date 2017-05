Ralph Siegel na bestraling terug met nummer voor Songfestival

10:03 In 1982 schreef hij de Eurovisie-evergreen Ein Bischen Frieden voor winnares Nicole. 35 jaar verder is Ralph Siegel (71) toe aan zijn 25-ste inzending. Dat jubileum voltrekt zich in de marge van het Songfestival. Met San Marino ligt Siegel op koers voor de laatste plaats.