Rapper Mystikal geeft zichzelf aan na beschuldiging verkrachting

Bonnie Tyler zingt met kikker in de keel tijdens zons­ver­duis­te­ring

8:49 De Britse zangeres Bonnie Tyler heeft gisteren aan boord van cruiseschip The Oasis of the Seas wel heel schorre versie haar wereldhit Total Eclipse of the Heart gezongen. De 66-jarige ster was uitgenodigd door cruisemaatschappij Royal Caribbean om het nummer op volle zee te zingen tijdens de zonsverduistering in Amerika.