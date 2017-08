Realitysoap André Hazes 'lekker ordinair'

Foo Fighters trekt Rick Astley het podium op

19:15 De Amerikaanse rockband Foo Fighters had gisteren voor de bezoekers van het Summer Sonic-festival in Tokio een verrassing in petto. Frontman Dave Grohl haalde de Britse zanger Rick Astley (51) op het hoofdpodium. De band speelde vervolgens zijn wereldhit 'Never gonna give you up' (uit 1987). Lees het hele artikel hier.