Recensies van nieuw verschenen albums

POP Zou alt-J zich de kritiek op het kleurloze tweede album This Is All Yours aangetrokken hebben? Het lijkt erop, want opvolger Relaxer is een radicale poging om ogenschijnlijk onverenigbare genres te combineren. Wat garagerock, een maffe cover van evergreen House Of The Rising Sun van The Animals en de kitscherige, orkestrale afsluiter Pleader: het Britse trio strooit ze zonder hoorbare aarzeling uit tussen welluidende prachtsongs als In Cold Blood en Adeline. Hoewel niet over de hele linie geslaagd, is Relaxer een dapper album dat bijna bezwijkt onder de hoeveelheid muzikale ingevingen. (Mark Roos)