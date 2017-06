Rechter: Rapper Drake maakte geen inbreuk op auteursrecht

De zaak tegen Drake was aangespannen door de erven van Smith, die in 2005 overleed. Zij beweerden dat de Canadese rapper samples heeft gebruikt in het nummer Pound Cake, afkomstig uit een jazznummer van Smith dat werd opgenomen in 1982.



De advocaten van Drake ontkenden niet het gebruik van de sample en voerden aan dat de Canadees gebruik heeft gemaakt van fair use kleine stukjes track en geen grote delen heeft gekopieerd. De rechter volgde die argumenten en wees de schadeclaim van de familie Smith af.



De nabestaanden waren niet blij met de uitspraak en vertelden dat Smith helemaal niet van rapmuziek hield. Een woordvoerder van Drake vertelde dat hij juist een groot respect had voor de jazzmuzikant en zijn visie op wat echte muziek was en wat niet.