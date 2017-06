Regisseur heeft geen spijt van opvallende Batman-tepels

Beide films werden zwaar bekritiseerd door de recensenten omdat de nadruk te veel op het uiterlijk vertoon lag. Zo vielen veel mensen over de zeer geprononceerde tepels die de pakken van zowel Batman als Robin hadden in de films van Schumacher. ,,Ik had nooit zien aankomen dat juist dat detail zoveel aandacht zou krijgen", bekent de regisseur in een interview met het blad GQ. ,,Ik had niet eens verwacht dat mensen het zouden opmerken. Ik wilde de pakken wel iets meer sexy maken dan ze waren in de eerdere Batman-films."