Regisseur Roel Reiné zoekt stoere paardenmannen voor filmepos

Dit blijkt lastiger dan verwacht, stelt producent Klaas de Jong. ,,In de discussie over het onderscheid tussen mannen en vrouwen dat moet verdwijnen, neemt paardrijden een heel aparte rol in", vertelt hij. ,,We hebben een paar honderd aanmeldingen gehad van paardenmeisjes. Maar daar hebben we voor de film maar weinig aan; in de tijd van Redbad waren er amper vrouwen die zich te paard in de strijd mengden."

De professionele stuntteams die tijdens de grote gevechten de écht gevaarlijke dingen doen, zijn wel geregeld. ,,Maar we hebben echt nog zeker honderd man aan figuratie nodig", legt De Jong uit. Hij en zijn regisseur zoeken vijftig donkere Friese paarden en vijftig KWPN-hengsten met ruiter. ,,Het zijn geen gevaarlijke stunts voor de figuranten. Maar het moeten wel mannen zijn die niet bang aangelegd zijn. Het ging er in die tijd op het slagveld hard aan toe."

Vikingen

Mannen die denken dat zij in aanmerking kunnen komen voor de figuratie, kunnen zich melden via de website van de film. De opnames vinden in het najaar plaats in Friesland en bij Eindhoven. Ruiters moeten een paar dagen beschikbaar zijn, beklemtoont De Jong.

Het animo voor figuratie in de film is groot: meer dan vijfduizend mensen hebben zich al aangemeld (zonder paard). Redbad vertelt over de Friese held die in de vroege Middeleeuwen met hulp van de Vikingen strijd voerde tegen de Franken om de belangrijke handelsplaats Dorestad. Het is nog niet bekend wie de hoofdrollen gaan spelen.

Een groot deel van de film wordt gedraaid in het prehistorisch Dorp in Eindhoven. Regisseur Roel Reiné, die momenteel in Hollywood de laatste hand legt aan de Marvel-serie Inhumans, werd geboren in Eindhoven. Reiné en producent Klaas de Jong maakten eerder samen het epos Michiel de Ruyter, dat in de Nederlandse bioscopen bijna 1 miljoen bezoekers trok.