Reünie Guns 'N Roses maakt memorabele avond helemaal waar

Daar klonk hij dan. Die ijselijke gil. Het officieuze startsein van de wilde rit terug naar de tijd dat lange haren, zwarte mouwloze hemden en zonnebrillen de definitie van 'cool' waren voor een man. Toen Axl Rose de openingsnoot van Welcome to the Jungle over de vlakte van het Goffertpark krijste - het concert van Guns N' Roses was drie nummers op gang - stak de massa als één man zijn vuist in de lucht.



Ondertussen klonk er uit vele kelen een luide vloek. Van vreugde welteverstaan. Want het weerzien met de beruchtste hardrockgroep van de jaren 80 en de vroege jaren 90 riep emoties op die lang diep verborgen hadden gelegen. Not in this Lifetime heet de tournee van Guns N' Roses. Met die verwijzing naar de vete tussen Axl Rose en Slash werd de concertreeks in feite een viering van de reünie van de excentrieke zanger en de stugge meestergitarist. En dientengevolge ook van al het materiaal dat de twee tot hun breuk in 1993 zo meeslepend speelden.