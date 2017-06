Richard Kemper te zien in eigen film Huisvrouwen Bestaan Niet

Kemper zal te zien zijn als de baas van het reclamebureau waar twee van de hoofdpersonages werken. De rol is een opvallende keuze; voor hij bekend werd als cabaretier was Kemper jarenlang werkzaam in de reclamewereld. In 2002 werd hij zelfs genomineerd voor 'Reclameman van het jaar'.

Huisvrouwen bestaan niet is het eerste filmscenario van Kemper. De film vertelt over drie vrouwen - twee zussen en hun moeder - die gedwongen worden hun onderlinge verschillen aan de kant te schuiven en na te denken over het leven en het huishouden dat ze voeren. Het is een filmbewerking van het toneelstuk De Huisvrouwmonologen.

Het is niet de eerste maal dat Kemper in een film te zien is; eerder speelde hij rolletjes in Kapitein Lupardi en De Overgave. De hoofdrollen in Huisvrouwen bestaan niet worden gespeeld door Eva van de Wijdeven, Jelka van Houten, Loes Luca, Jim Bakkum, Kay Greidanus en Leo Alkemade.

De komedie verschijnt op 21 december in de bioscoop.