Rick wacht straf af met opblaasflamingo en Ben zingt voor zoontje bij doop

Laura en Marco chillen met drones

De met een zware depressie worstelende − en vandaag jarige The Voice Kids-winnares − Laura van Kaam (19) heeft dit weekend bezoek gehad van haar voormalige coach Marco Borsato. De twee babbelden en huilden volgens Laura gezellig bij en experimenteerden ook nog even met drones.

♥️🙏🏻🌸 Van top tot teen bijgepraat, even een traantje gelaten en heel-veel-geknuffeld. (Én even de gadgetfreak in ons los laten gaan 🙏🏻🙈) @borsato #drone #fly Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Jul 2017 om 8:54 PDT

Sorry voor de president

Geniaal! De Nederlandse muziekproducer Eric van Tijn moest keihard lachen toen hij een bijzonder kledinglabel van een Amerikaanse bedrijfje las dat Frankrijk als afzetmarkt heeft. Vooral de laatste zin is best komisch: 'het spijt ons dat onze president een idioot is, we stemden niet op hem'.

Geniaal! Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Jul 2017 om 6:23 PDT

Jan praat bij met oma Smit

Jan Smit is vandaag in Volendam gezellig een dijkje gaan pakken met zijn inmiddels 84-jarige oma. ,,Nog vol in het leven", aldus de zanger die samen met grootmoeder Smit een frisje naar binnen klokte.

Heerlijk in het zonnetje met mijn oma Jannetje op de dijk! 84 jaar en nog steeds vol in het leven! 😊 Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Jul 2017 om 3:22 PDT

Heeft Tim wel of geen vrienden?

BNN-presentator Tim Hofman (29) heeft een fijn vriendenweekend achter de rug, maar op de in een duinlandschap genomen foto die hij van het samenzijn deelt is niemand te zien. Hoe dan ook was Tim er samen met zijn vriendin Lize Korpershoek.

had vriendenweekend. Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Jul 2017 om 4:27 PDT

🌊⭐️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Jul 2017 om 12:17 PDT

Rick wacht straf af op flamingo

Televisiepresentator Rick Brandsteder moet van het Openbaar Ministerie (OM) vier weken de cel in, waarvan twee weken voorwaardelijk, voor een mishandeling in het uitgaansleven vorig jaar. Maar hij lijkt, zittend op een enorme opblaasflamingo, niet erg onder de indruk van dat toekomstperspectief. Hij steekt hoe dan ook zijn tong uit naar de onbekende fotograaf. Morgen hoort hij van de rechter zijn definitieve straf.

Ook ik moet aan de flamingo! #albufeira #werktrip #rtl5 Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Jul 2017 om 1:42 PDT

Fred bezoekt realistische minibar

Stylist Fred van Leer heeft afgelopen weekend letterlijk een minibar bezocht, zo schrijft hij bij een foto waarop een handvol kleine mensen te zien is. voor de volledigheid wijst hij zijn volgers ook nog op de legging die hij draagt. ,,Ja ik heb er een aan."

In de mini bar !!!!! #enjaikhebeenleggingaan #waarom? #kijkbinnenkortnaar @concentratevelvet Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Jul 2017 om 0:35 PDT

Anouk Smulders is de aanbieding

Showbizz- en royaltyfotograaf Edwin Smulders, de echtgenoot van model-presentatrice Anouk Smulders, trof bij een drogist een foto van zijn vrouw aan op een haarverfverpakking. Het Age Perfect-product bleek ook nog in de aanbieding te zijn. Twee dames dus voor de prijs van één.

Twee voor de prijs van 1 @anoukmsmulders @lorealhair Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Jul 2017 om 6:38 PDT

Ronnie laat zich kammen

Ronnie Flex heeft vandaag zijn haar een beetje bij laten werken door een geconcentreerde dame met een reusachtige afrokam. Het eindresultaat van haar inspanningen is vooralsnog onduidelijk. Hoe dan ook kijkt de rapper best ernstig op een door hem gedeelde foto.

Black Excellence 🖤 Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Jul 2017 om 4:36 PDT

Zoontje Ben gedoopt

Ben Saunders en zijn verloofde Janita hebben gisteren hun in mei geboren zoontje Benji laten dopen. Ben heeft uit een eerdere relatie al dochter Stacey. Janita heeft ook al een dochter: Nikia. Soulzanger Ben was de laatste jaren vooral in het nieuws wegens 'losse handjes'. Momenteel werk hij aan een terugkeer in de muziek.

Fam Saunders ❤Stacey❤Nikia❤Janita❤Benji and me ❤ #mylifemyworldmyeverything #familyfirst @_gipsyj_ ❤you my darling Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Jul 2017 om 3:25 PDT

My Boy ❤ Benji #daddycool #gotyourback #saunders Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Jul 2017 om 3:22 PDT

Singing for my Benji #Benjionmymind #doop ❤ for my boy Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Jul 2017 om 10:11 PDT

Patty bijna klaar met Ibiza-terras

Patty Brard is druk bezig met het stylen van het terras bij haar huis op Ibiza. De afgelopen dagen was ze voor presentatieklussen in Nederland, maar inmiddels heeft ze weer voet op het Spaanse partyeiland gezet. Onder de brandende zon aldaar was het kennelijk even puzzelen met onrijpe citroenen, schelpen, kleurrijk aardewerk en glas.

Het stylen kan beginnen! Wat is hier toch lekker! @antarctic_architect #ibiza #happy #cliffhouse Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Jul 2017 om 4:20 PDT

