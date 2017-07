Ridge Forrester verruilt Hollywood voor rolletjes in Vlaams theater

Moss verruilde de studio's in Hollywood voor onze zuiderburen om langere tijd in Europa te zijn. Zijn plan is om vier maanden in België te blijven, voor rollen in de toneelstukken De Bolle en De Beautiful en Brasschaatse Huisvrouwen. In die eerste grijpt hij terug naar zijn soapcarrière. ,,Ik realiseer me dat ik met niemand een langere relatie heb gehad dan met Brooke (zijn tegenspeelster in The Bold, red.)'', vertelt hij onder meer in de Vlaamse theaters.



De acteur, die momenteel een huis huurt, koos voor België omdat hij daar vrienden heeft wonen. ,,Ik hou van Vlaanderen'', liet hij eerder los aan Het Laatste Nieuws. ,,Ik heb ooit een gastrolletje gespeeld in Familie en enkele jaren geleden heb ik opgetreden met De Romeo's. Ik heb altijd goed contact gehad met Chris Van Tongelen (Vlaamse acteur en regisseur, red.). Via-via zijn de mensen van het Kusttheater bij mij terechtgekomen, en ik dacht: Why not? Het is veel te lang geleden dat ik in Vlaanderen was.''