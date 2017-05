Ridley Scott: 'Alien: Covenant brengt diepte aan in filmserie'

Filmjournalist Ab Zagt interviewde de cast en regisseur van Alien: Covenant, die vandaag in première gaat. Zo vertelt acteur Michael Fassbender hoe het was om met een dubbelganger te spelen en gaat regisseur Ridley Scott dieper in op de belangrijke vragen die andere regisseurs volgens hem lieten liggen. Scott geeft aan dat hij meer complexiteit in de serie heeft kunnen aanbrengen. Actrice Katherine Waterston zorgde voor hilariteit toen ze toegaf de originele Alien-films nooit te hebben gezien. ,,Veel te eng."