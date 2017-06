Rihanna's nieuwe liefje is Saudische miljardair

Lezing Mart Smeets afgelast wegens gebrek aan belangstelling

12:12 Een lezing die televisiecoryfee Mart Smeets (70) vandaag zou geven in de Gelderse gemeente Oosterbeek is op het allerlaatste moment afgelast wegens gebrek aan belangstelling. Er waren 'slechts' 35 aanmeldingen voor de speech, terwijl in de zaal plek is voor bijna 250 geïnteresseerden.