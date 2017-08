Rob Geus wil problemen in zorg aanpakken

Het is allerminst zeker of de Smaakpolitie en Smerige Zaken terugkeren op de buis bij SBS 6. ,,Het is niet aan mij", zegt presentator Rob Geus.

,,Als de zender zegt: we gaan nog een seizoen door, dan ga ik lekker weer op pad, geen enkel probleem. Maar we zijn aan kijken naar een nieuw format”, stelt Geus die met Smaakpolitie in januari terugkeerde na een afwezigheid van drie jaar. ,,Ik ben ambitieus, heb aangegeven mijn horizon te verbreden. Sta open voor nieuw dingen. Achter de schermen praten we over een volgende stap voor mij.”

Dat betekent niet dat hij de beschimmelde koelkastrubbertjes voortaan links laat liggen. Geus, die voor twee jaar heeft bijgetekend bij SBS, ruikt kansen bij verzorgingstehuizen. ,,Ik ben het sterkst in mensen helpen en adviseren. Krijg wekelijks mailtjes van verontruste mensen. Het zou zonde zijn als ik daar niets mee zou doen. In die zin trekt het me enorm om de problemen in de zorg aan te pakken en te verbeteren. Ook in die sector is veel te winnen wat betreft voeding. Neem alleen al al die opwarmtroep in de meeste zorgtehuizen. Daar moeten warme maaltijden voor komen”, aldus de smaak- en hygiënespecialist.

Geus hield zich in de verkiezingstijd al bezig hield met de ouderenzorg. Tijdens de verkiezingen werd in het programma Stem van Nederland een aantal verkiezingsthema’s besproken door vijf SBS 6-gezichten. Geus sprak Mark Rutte en Geert Wilders over de ouderenzorg. ,,Daar is veel terrein te boeken.”