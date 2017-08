Roel Reiné: Gemaakt in Hollywood

,,Eerlijk gezegd wist ik aanvankelijk niets van deze strip’’, zegt Reiné in Amsterdam, een tussenstop voor hem als onderdeel van een wereldtournee om Inhumans in diverse IMAX-zalen te presenteren. ,,Ik ben in Nederland opgegroeid met Asterix & Obelix, Suske en Wiske en Kuifje. Met de Amerikaanse stripcultuur had ik weinig. Totdat ik deze mogelijkheid kreeg.’’



De klus dankt Reiné voor een deel aan zijn epos over Michiel de Ruyter. ,,Ik werd aanvankelijk vooral gevraagd om vervolgfilms in Holywood te regisseren. Maar ik wilde niet meer door het leven gaan als Mister Sequel die films maakte als The Scorpion King 3, Hard Target 2 en Death Race 2. Die periode in mijn carrière heb ik wel achter mij gelaten.



,,Door het succes van Michiel de Ruyter werd er opeens anders tegen mij aangekeken. De Nederlanders waren onder de indruk van de actiescènes, terwijl de Amerikanen vonden dat ik ook goed dramatische scènes met acteurs kon regisseren. Daardoor kreeg ik opeens andere mogelijkheden.’’



Inhumans is voor Reiné weer een nieuwe stap in zijn Amerikaanse avontuur . ,,Er is maar een beperkt aantal regisseurs dat voor televisieseries wordt benaderd in Hollywood. Daar hoor ik nu bij. Mijn ideeën om bepaalde effecten in beeld te brengen - er komt een gigantische hond in de serie voor die mensen kan teleporten - vielen in goede aarde.’’