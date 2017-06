Roger Moore vandaag begraven in Monaco

De manager van Moore heeft vandaag op het Twitteraccount van de acteur laten weten dat het een mooie dienst was, waarin het prachtige leven van de James Bond-acteur werd gevierd. Onder de aanwezigen was Joan Collins. ,,Een laatste drankje'', twittert zij bij een kiekje van haar met een foto waarop Moore met een sigaret in zijn hand een slok neemt uit een glas. Ook Collins spreekt van een mooie en liefdevolle dienst.



Roger Moore overleed 23 mei in Zwitserland na een kort ziekbed. Hij had kanker. Moore woonde met zijn vierde vrouw 'Kiki' Tholstrup in Monte Carlo. De drie kinderen van Moore, Deborah, Geoffrey en Christian, hadden eerder aangegeven dat overeenkomstig hun vaders wensen een privébegrafenis zou worden gehouden in Monaco.