Rokende sterren bij Met Gala schieten donateurs in verkeerde keelgat

Een deel van de bezoekers aan het Gala besloot maandagavond het toilet in te duiken om toe te geven aan hun tabaksverslaving. Op foto's die via social media werden gedeeld zijn onder meer Marc Jacobs, Bella Hadid, Dakota Johnson, Behati Prinsloo, Frances Bean Cobain en haar moeder Courtney Love te zien met een sigaret in hun handen.



Donateurs van het museum zijn not amused, omdat de rebelse actie mogelijk schadelijk is voor de kunst in het museum. Een van de donateurs laat aan de New York Post weten: ,,Ik was beledigd te zien hoe al deze 'sterren' rookten en selfies maakten in de toiletten. Het is vooral respectloos tegenover de kunstcollectie, die honderd procent rookvrij moet blijven. Ik hoop dat de stad ze een boete oplegt."