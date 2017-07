Rolling Stone Mick Jagger gaat op zijn 74ste toch weer solo

Als voorman van de Rolling Stones leek hij de afgelopen decennia zijn best te doen vooral zo min mogelijk politiek stelling te nemen. Maar twee dagen na zijn 74ste verjaardag beklimt Mick Jagger vrijwel uit het niets de barricaden. Gotta Get a Grip en England Lost heten de twee nieuwe songs die Jagger donderdagavond online liet zetten.

‘Mick Jagger wil de stand van het land bespreken,’ meldt de tekst die hij met de liedjes liet meesturen. En: ‘De songs zijn een urgent antwoord op de onzekerheid van de veranderende politieke situatie’. De Rolling Stones-CEO schreef de twee nummers in april, maar wilde ze niet bewaren voor het nieuwe album van de groep waaraan wordt gewerkt. ,,Als ik ze zou bewaren tot volgend jaar zou de impact misschien weg zijn,’’ schrijft hij.

England Lost, dat een bijdrage bevat van rapper Skepta, blijkt een felle anti-Brexit-song. Jagger, die zich met geen woord mengde in de discussie voorafgaand aan het referendum, ziet Engeland nu te gronde gaan. ‘Ik probeerde Engeland te vinden, maar het is verloren geraakt,’ zingt hij. ‘Je kunt er niet in en je kunt er niet uit,’ zegt hij over de steeds strakkere landsgrenzen. En, met een knipoog naar zijn eigen kosmopolitische gedrag tussen de lakens: ‘Had a girl in Lisbon, a girl in Rome/Now I’ll have to stay at home.’

Anti-establishment

Gotta Get a Grip, met zijn Keith Richards-achtige gitaarriff de betere van de twee nieuwe songs, is minder expliciet in zijn tekst. ,,De boodschap is, denk ik, dat we ondanks alle veranderingen moeten proberen door te gaan met ons eigen leven,’’ legt de componist uit. Het lied bevat een regel die te lezen is als een sneer naar de Amerikaanse president Trump. ‘Iedereen vult zijn zakken/Iedereen grijpt wat hij kan/Het nieuws is allemaal ‘fake’.''

Jagger gold in de jaren 60 samen met andere Stones politiek als zeer ‘anti-establishment’ en werd zo ook als tegenstander van de toen dominante conservatieve partij gezien. Later sprak hij weinig meer over politiek, maar leek hij vooral belangstelling te hebben voor het verdienen van geld en vermijden van het betalen van belasting. Op dat laatste kreeg hij vooral kritiek uit linkse hoek. Nu schaart hij zich politiek gezien toch vooral in het kamp van Labour, dat over het algemeen ook tegen de Brexit is en ook minder streng is op het onderwerp immigratie dan de partij van premier Theresa May.

Quote De boodschap is, denk ik, dat we ondanks alle veranderingen moeten proberen door te gaan met ons eigen leven Mick Jagger